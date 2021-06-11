Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aşılamada yeni grup: Yarından itibaren başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" açıklamasında bulundu.

Güncellenme: 11:12, 11/06/2021
HaberlerSağlık
Aşılamada yeni grup: Yarından itibaren başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsü (covid-19) salgınına karşı Türkiye’de süren aşılama çalışmalarına ilişkin duyuruda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Koca, “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirSağlık Bakan Fahrettin Koca'dan kritik 'aşı' uyarısıSağlık Bakan Fahrettin Koca'dan kritik 'aşı' uyarısı
Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya Türkiye tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:11:09,