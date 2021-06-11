Aşılamada yeni grup: Yarından itibaren başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsü (covid-19) salgınına karşı Türkiye’de süren aşılama çalışmalarına ilişkin duyuruda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Koca, “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler” ifadelerini kullandı.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021