Aşılamanın düşük olduğu şehirde korkutan görüntüler

Sümbül Mahallesi’nde bulunan ve kentin en büyük mezarlığı olan Seri Solan Mezarlığında yoğunluk oluştu. Özellikle bayram namazından çıkanlar, mezarlık ziyareti yapıp, kabirlerin başında dualar okudu.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 1 yıldır bayramda sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemediklerini belirten iş insanı Abdurrahman Er, normalleşme ile kabir ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

20 Temmuz itibariyle Hakkari’de yaklaşık 140 bin doz aşı yapıldı. 115 bin kişi birinci doz, 25 bin kişi ikinci doz aşıyı oldu.