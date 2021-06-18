‘Aşılar kaos ortamında yapılıyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece yarısı attığı “1,5 Milyonuncu doz aşı yapıldı”, “24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler”, “Tatlı yorgunluk” tweetlerini eleştiren sağlık çalışanları, tam bir kaos ortamında yaşadıklarını, içinde bulundukları durumun görmezden gelindiğini belirtti. “Neler yaşadığımızı bir de bize sorun” dedi.

“KAOS İÇİNDE AŞI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, “Her akşam, 1 milyon, 1.5 milyon aşı yapıldı diye tweet atmak, ‘tatlı yorgunluk' demek kolay. O aşıları yaparken neler yaşadığımızı bir de bize sorun. ASM'lere eldiven maske desteği yok. Şimdi buna bazı yerlerde enjektör eklendi. Aşı eksik, enjektör eksik, Aşıla Programı çalışmıyor. Aşı randevuları plansız veriliyor. Randevu sayısı kadar aşı gönderilmiyor. Daracık koridorlarda yüzlerce kişi aynı anda sıra bekliyor. Vatandaş bekledikçe geriliyor, biz geriliyoruz. Bu gerginlikte işler karışıyor. Vatandaş ile bizler karşı karşıya getiriliyoruz. Biz böylesi bir kaos içinde aşı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“GÖLGE YAPMASINLAR”

Aşılamanın plansız programsız bir şekilde götürülmeye çalışıldığını söyleyen Kırımlı, “Haftada bir kere aileler ve çocuklara Cuma günleri 10.00-12.00 saatleri arasında Verem Aşısı yapıyoruz. Bu saatlere Covid aşısı açmıyoruz. Bunu dikkate almayan Sağlık Bakanlığı saat 11.00'a bir daha randevu açmış. Aynı saatte hem verem aşısı için çocuklar, hem Covid aşısı için yetişkinler geliyor. Her iki aşıyı da aynı insanlar yapacak. Birileri masa başında oturuyor karar veriyor, buradaki doktorun, hemşirenin durumu ne bilmeden lafla iş yapıyor. Biz burada canımızı dişimize taktık salgının başından beri uğraşıyoruz” diyerek, randevulara müdahalenin sona ermesi gerektiğini söyledi.

“5 HEKİMİN BEŞİNE AYNI DAKİKADA 20 RANDEVU YAZILIYOR”

ASM'lerdeki düzenin alt üst edildiğini savunan Kırımlı şunları söyledi, “Kendi kafalarına göre, oyun oynar gibi bütün düzenimizi alt üst gediyorlar. İzinde olan hekimlere randevu yazılıyor. Tek başına çalışan bir arkadaşımıza 64 aşı randevusu, beş hekimli bir ASM'de, beş hekimin beşine de aynı dakikaya 20'er randevu yazılıyor. İnsan sayımız ve aşı kapasitemiz belli. Kaç aşı randevusu açılacağını bilelim, ona göre kendi planlamamızı yapalım. Randevuları gün içine dengeli yayarak aşılarımızı yapalım”

HASTANE ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME VAR, ASM ÇALIŞANLARINA YOK

Hastanelerde aşılamada çalışanlara ek ödeme verilip, ASM'lerde görev alanlara verilmemesini eleştiren Kırımlı, “ASM'lerde hastanelerden fazla aşı yapılıyor. Sanki biz hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi hastanedeki arkadaşlara ek ödeme verilip bizlerin dışarıda tutulması bize çok büyük bir hakaret. Bize ne bir teşekkür, ne bir destek, ne bir maske, ne eldiven gönderiliyor. Biz daha fazlasını da yaparız, yeter ki biraz destek olunsun” ifadelerini kullandı.