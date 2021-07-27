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‘Aşımı yaptırmıştım’ diyen kişinin test sonucu pozitif çıktı! Şehirler arası otobüste yakalandı

Bingöl'de, corona virüsü testi yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını öğrenmesine rağmen İstanbul'a gitmek için şehirler arası otobüse binen N.H. (48), yol kontrolündeki HES sorgulamasında yakalandı ve hastaneye ambulansla hastaneye nakledildi. N.H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum" dedi.

Güncellenme: 00:28, 27/07/2021
HaberlerSağlık
‘Aşımı yaptırmıştım’ diyen kişinin test sonucu pozitif çıktı! Şehirler arası otobüste yakalandı

Bingöl’de yaşayan N.H., grip şikayeti nedeniyle dün akşam corona virüsü testi yaptırdı. N.H. test sonucunu beklemeden İstanbul’a gitmek için şehirler arası otobüse bindi.

Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, İstanbul’a seyir halindeki otobüsü kontrol noktasında durdurdu.

Yolcuların yapılan kimlik ve HES kodu sorgulamalarında Ni.H.’nin test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine N.H. otobüsten indirildi.

“AŞIMI YAPTIRMIŞTIM”

Polisin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. N.H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum. Telefonuma dün yaptırdığım test sonucumun pozitif olduğu bilgisi ben otobüsteyken geldi. İstanbul’a gidecektim” dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.H.’yi Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı. Otobüsteki diğer yolcular ise, İstanbul’a doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların gözlem altında tutulacağı öğrenildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:00:22,