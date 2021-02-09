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AstraZeneca: Aşımız mutasyona karşı işe yarar

Corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot mutasyon ile ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:21, 09/02/2021
Haberler Sağlık
AstraZeneca: Aşımız mutasyona karşı işe yarar

AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir toplantısında açıklamalarda bulundu.

DSÖ’nün küresel aşı paylaşım platformu COVAX’ı destekleyen en büyük şirketlerden biri olan AstraZeneca, “Geliştirdiğimiz corona virüsü aşısının orta dereceli hastalıklara karşı az etkisi var ve bu endişe verici fakat aşımız virüsün farklı formlarına karşı işe yarayabilir” dedi.

Soriot, “Bu DSÖ’nün araştırmasında hastaların orta derecede hasta olduğu açıklandı ve aşımızın halen ağır hastalıklara karşı koruma sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
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