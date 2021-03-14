Atama bekleyenler 14 Mart Tıp Bayramı programını ileti yağmuruna tuttu

Online olarak düzenlenen ve sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanan 14 Mart Tıp Bayramı programında atama bekleyenler ileti yağmuruna tuttu. Binlerce ‘atama bekliyoruz’ mesajı atan kullanıcılar seslerini duyurmaya çalıştılar. Programda sağlık çalışanlarına hitaben konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu mesajları verdiler:

ERDOĞAN: “CORONA VİRÜS KÜRESEL BİR TEHDİT OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”

“Sağlık camiamızın değerli mensupları, kıymetli kardeşlerim sizleri sevgiyle saygıyla karşılıyor 14 Mart Tıp Bayramı'nın ülkemiz milletimiz ve sağlık çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere dar'ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İnsanlık olarak son bir asrın en ciddi sağlık felaketlerinden birini yaşıyoruz. Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan corona virüs salgını küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın bize ‘olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti birkez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık alt yapısına yapılan yatırımın ne kadar önemli ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir.”

“Hamd olsun ülkemizde insanların ambülans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiç birine meydan vermedik. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç süphesiz bu başarıda en büyük pay gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Rahabete kapılmadan temizlik, mesafe, maske kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı tedbirlere riayet ederek sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyorum. Sözlerime son verirken sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Ükemizin dört bir yanında görev yapan hekimlerimize hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”

“BUGÜNE KADAR BÜYÜK KAYIPLAR VERDİK”

14 Mart Tıp Bayramı Programı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına hitaben şunları söyledi:

“Bizler sadece bir meslek seçmiş kişiler değiliz. Bizler takdir edilen ömürümüzü tamamlayana kadar varlığımızı ve tecrübemizi başka insanların hayatlarına dokunmak onları koruma ya da iyileştirmeye adamayı tercih etmiş kişiler. Bizler devletin yaşamasını, insanın yaşamasına bağlamış bir geleneğin mensuplarıyız. Yıllar sonra küresel salgın yılları olarak anılacak bu günlerde sizlerin neler yaptığını anlatacak nesiller yetişecek. Bu yıl teklifimiz üzerine Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Sağlık Çalışanları yılı' ilan edildi. Bu yılın alalade bir yıl olmadığı ortadadır. Hekime her zaman ihtiyaç var, biz hekimlerin de ihtiyacı var. Anadolu'da, ‘Allah hekime muhtaç etmesin, eksikliğini de göstermesin' derler. Bizler kendilerine muhtaç olunan değil hastası için ailesinden vazgeçen, canını feda etmeden korkmadan hayat kurtarmaya çalışan bir mesleğin mensuplarıyız.”

“Bizler işyerlerimize, hastanelerimize, hastalarımızın yanına gittiğimizde geride neler bırakıyoruz hatırlatayım. Eli yüreğinde, duası dudaklarında bir anne bırakıyoruz. Bakışlarını kaçırmasından merhamet ve duygularını gizlemeye çalışan bir baba bırakıyoruz. ‘Babam/Annemne zaman gelecek?' diye soran yavrular bırakıyoruz. Hepsinin kaygısını gönlünde birleştiren bir eş bırakıyoruz. Bizler de ruhunu eve dönene kadar askıya almış harp meydanının neferleri gibi seferden dönene kadar var gücümüzle çalışıyoruz. Eve dönerken aklımızda bir tek soru var şu günlerde ‘ya evdekilere zarar verecek bir şeyle dönmüşsem' bu fikir kimi zaman bizleri uzun süreler ailelerimizden ayrı bırakıyor. Sadece çok sevdiğimiz ailesine zarar verme korkusu. Bu uğurda bugüne kadar büyük kayıplar verdik. Meslektaşlarımızdan ve ailelerimizden can yakan kayıplarımız oldu. Canlarımız yandı, ruhları şad olsun. Gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal görevi büyük fedakarlıklarla yerine getiren, varlıkların en şereflisi olan insana hizmet onurunu göğsünde taşıyan meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutlarım.”