ATO: Aşıla, 182 ve MHRS sistemleri çöktü

Aşıla, 182 ve MHRS sistemlerinin çöktüğünü açıklayan Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Naci İşoğlu, hastanelerde aşı nedeniyle yığılmalar olduğunu böylece virüse davetiye çıkarttığını söyledi. İşoğlu; kaosa inat, aşı yapmaya, ‘aşı korur’, ‘tedirgin olma aşı ol’ demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“ANTALYA’DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI TOPLUMLA KARŞI KARŞIYA BIRAKILMIŞTIR”

Aşı hızının artırılmasında yana olduklarını söyleyen İşoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Bir an önce Toplum Bağışıklığını sağlayalım ama böyle değil. Sağlık çalışanlarına ve topluma bu eziyeti yaşatmaya hakkınız yok. Alt yapıyı güçlendirmeden, yeni aşı merkezleri açmadan saldım bayıra anlayışıyla aşı yapılamaz. Bugün yine ülkemizin dört bir yanında ve Antalya’da sağlık çalışanları toplumla karşı karşıya bırakılmıştır.

Şiddete adeta davetiye çıkarılmıştır. Sahadan bihaber anlayışlar, salgın kontrolü için en önemli olan aşı çalışmasını adeta baltalıyorlar. Aşıla sisteminin, uygulama sayısı arttığında bu yükü kaldırması mümkün değil diye defalarca uyardık. Yine Görmez, Duymaz tavır devam etti. Ve yeniden sistem çöktü. Sağlık çalışanları aşı yapmak yerine vatandaşa dert anlatıyor. Vatandaş aşı olmak yerine dert dinliyor. Sağlık Bakanlığı sağlık kurumlarına sanki her şey yolunda gidiyormuş gibi randevusuz aşı uygulaması da açtı. Ancak bildiğimiz tek şey Sağlık Bakanlığı her zaman olduğu gibi ben yaptım oldu diyor. Fiziksel alt yapı eksikliğini, personel eksikliğini aşı uygulama yerlerinde aşı sonrası takip için bekleme alanları, pratikte yaşanan sistem sorunlarını görmezden gelinemez”

“BİZİM İÇİN KABUS ONLAR İÇİN ALGI YÖNETİMİ”

“Bizim için kabus, onlar için algı yönetimi olan kontrolsüz uygulamaları peşi sıra açıklamaya devam ediyorlar” diyen Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Naci İşoğlu, şu ifadeleru kullandı; “Evet birinci önceliğimiz insanların aşıya ulaşmasını sağlamak ve toplum bağışıklığını sağlayarak salgını kontrol altına almaktır. Biz de var gücümüzle bunun için çabalıyoruz. Çabalamaya da devam edeceğiz. Ancak bunu adeta virüse davetiye çıkararak, aşı olamadan insanların kalabalık gruplar halinde sağlık kurumları önünde hıncahınç bekleterek yapmak istemiyoruz.

Aşının gerekliliği konusunda Antalya Tabip Odası ve T.T.B. olarak sürekli “Aşı Korur”, “Tedirgin olma aşı ol” diyerek seferberlik çağrısı yaparken; toplumu aşı olmaktan soğutacak, sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürecek durumlarla yüz yüze getirmekle bu işin üstesinden nasıl geleceğiz. Hangi altyapı çalışmalarını yaptınız? Hangi altyapıyı düzelttiniz de randevusuz, randevulu yoğun aşı yapılabilir duruma getirdiniz? Sistem üzerinde hem randevu açıyorsunuz, hem de randevusuz gel diyorsunuz.

Sağlık Bakanlığı’nı gerçekleri görmeye, karar verirken program yaparken alanın gerçek sahipleri olan sağlık çalışanlarının meslek örgütlerine danışmaya çağırıyoruz. Sorun kameraların karşısında algı yaratma ile çözülemez. Sahada gerçekleri görüp alt yapıyı güçlendirmekle çözülür. Vaka sayılarının düşmesi ve yaz ayı aşıların tamamlanması için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Gelin bu işin üstesinden hep birlikte sağlıklı çözümlerle gelelim. Çözüm algı yaratma da değil bilimin gösterdiği yoldadır. Biz yılmadan salgınla mücadeleye ve topluma bu seferberlik için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz”