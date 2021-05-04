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Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac’ın Covid-19 aşısını değerlendirmeye başladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecinin başlatıldığı duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:11, 04/05/2021
HaberlerSağlık
Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac’ın Covid-19 aşısını değerlendirmeye başladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye’de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “EMA’nın insan ilaçları komitesi (CHMP), Sinovac Life Sciences tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ön değerlendirme sürecinin başlattı. CHMP’nin sıralı incelemeyi başlatma kararı, laboratuvar çalışmalarından (klinik olmayan veriler) ve klinik çalışmalardan elde edilen ön sonuçlara dayanmaktadır. Bu çalışmalar, aşının Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2’yi hedefleyen antikorların üretimini tetiklediğini ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir” denildi.

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