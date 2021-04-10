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Avrupa İlaç Ajansı’ndan Johnson & Johnson aşısına soruşturma

ABD merkezli Johnson & Johnson ilaç şirketi tarafından geliştirilen corona virüs (Covid-19) aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından soruşturma başlattı.

Güncellenme: 12:55, 10/04/2021
HaberlerSağlık
Avrupa İlaç Ajansı’ndan Johnson & Johnson aşısına soruşturma

Avrupa Birliği’ne bağlı denetleme kurumu Avrupa İlaç Ajansı, Johnson & Johnson ilaç şirketi tarafından geliştirilen Jenssen Covid-19 aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından üretilen aşıya ait verilerin de dahil edilmesiyle genişletildiği ifade edildi. Tek doz olarak uygulanmak üzere aşıyı geliştiren Johnson & Johnson, aşıda bu yan etkiye neden olabilecek bir sorun olmadığını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu, geçen ay Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay vermişti.

“BAĞLANTI OLDUĞUNA DAİR HENÜZ BİR KANIT YOK”

Johnson & Johnsondan yapılan açıklamada, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı tespit edilmediği ifade edilerek, “Şu anda, bu yan etkilerle Janssen Covid-19 aşısı arasında net bir nedensel ilişki kurulmamıştır” denildi. Avrupa İlaç Ajansı da söz konusu yan etkilerin aşıyla bağlantılı olup olmadığına yönelik henüz bir kanıt olmadığını duyurdu.

“KAN PIHTILAŞMASININ AŞI İLE BİR BAĞLANTISI OLDUĞU AÇIK”

Birkaç gün önce Avrupa İlaç Ajansı Başkanı Marco Cavaleri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması yan etkisi arasında bir bağlantı olduğunu itiraf etmişti. Cavaleri, “Bence artık söyleyebiliriz. Kan pıhtılaşmasının aşı ile bir bağlantısı olduğu açık. Ancak kan pıhtılaşması reaksiyonunun nedenini henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen aşının kullanımı, kan pıhtılaşması yan etkisi nedeniyle aralarında Danimarka, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İrlanda’nın da bulunduğu birçok ülkede askıya alınmıştı.

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