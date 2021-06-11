Avrupa’dan AstraZeneca’nın Covid-19 aşısı ile ilgili uyarı: Yaptırmayın

Avrupa’da ilaç ve aşıları denetleyen ve onay veren Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada çok nadir görülen “kaçış sendromu hastalığı” olanların AstraZeneca’nın aşısını yapmaması çağrısına vurgu yapıldı.

Bugün yapılan açıklamada çok nadir görülen ve damarlardan protein, mineral ve suyun sızmasına sebebiyet veren kaçış sendromu hastalığını yaşamış kişilerin AstraZeneca aşısını olmaması gerektiği belirtildi.

Tansiyon düşmesi, halsizlik, ateş ve yorgunluk gibi belirtileri olan hastalığa yakalananların AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını olmaması gerektiği çünkü bu aşının vücutta yan etkiye sebebiyet verebileceğine vurgu yapıldı.

AstraZeneca’nın aşısını olan bazı kişilerin vücudunda pıhtı oluşmuş ve bu sebeple bu kişiler yaşamını yitirmişti. Öte yandan EMA, AstraZeneca aşısı ile ilgili soruşturmayı ve incelemeyi derinleştirirken, aşının miyokardite sebep olup olmayacağını da incelediklerini duyurdu.

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