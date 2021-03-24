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Aydın Valiliğinden mutasyon uyarısı

Aydın Valiliği mutasyonlu virüsün yüzde 40 ile 70 daha hızlı yayıldığını belirterek, kurallara uyulması çağrısı yaptı. Covid-19 virüsünün kapalı ortamda daha kolay bulaştığını belirten valilik, ev ziyaretlerinin yapılmamasını istedi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 11:45, 24/03/2021
HaberlerSağlık
Aydın Valiliğinden mutasyon uyarısı

Mutasyonlu virüslerin daha hızlı yayıldığını belirten Aydın Valiliği, vatandaşlara “Mutasyonlu virüs yüzde 40-70 oranında daha hızlı yayılıyor. Mutasyonlu Covid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi daha da artıyor” uyarısı yaptı.

EV ZİYARETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ev ziyaretlerinin yapılmamasını da isteyen valilik, “Covid-19 kapalı ortamda daha kolay bulaşıyor. Ev ziyaretleri Covid-19 riskini arttırıyor. Pencereleri açalım, ev ziyaretleri yapmayalım” açıklamasıyla  vatandaşları salgın kurallarına uymaya çağırdı.

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