Aydın Valiliğinden mutasyon uyarısı

Mutasyonlu virüslerin daha hızlı yayıldığını belirten Aydın Valiliği, vatandaşlara “Mutasyonlu virüs yüzde 40-70 oranında daha hızlı yayılıyor. Mutasyonlu Covid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi daha da artıyor” uyarısı yaptı.

EV ZİYARETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ev ziyaretlerinin yapılmamasını da isteyen valilik, “Covid-19 kapalı ortamda daha kolay bulaşıyor. Ev ziyaretleri Covid-19 riskini arttırıyor. Pencereleri açalım, ev ziyaretleri yapmayalım” açıklamasıyla vatandaşları salgın kurallarına uymaya çağırdı.