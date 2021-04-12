Aydın’da on mahalle karantinaya alındı

Karacasu'da 80 aktif vaka 207 temaslı olduğu açıklandı. Karakacasu ilçesinin Aşağıgörle, Yukarıgörle, Bingeç, Karabağlar, Nargedik, Yolaltı, Yolüstü, Tepecik, Tekeliler mahallerinde 2 gün, salgının yayılım noktası olan Yaykın Mahallesinde ise 10 gün karantina ilan edildi. Karantinanın bu günden geçerli olacağı duyuruldu.

“ZORUNLU OLMADIKÇA SEYAHAT VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANMAYIN”

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.00 itibariyle toplam vaka sayımız 680'e ulaşmıştır. Aktif vaka sayımız 80, izole altındaki temaslı sayısı 207, izole konut sayısı 121 olup bir vakamızın tedavisi hastanede sürmektedir” denildi.

“ZİYARETLERDEN KAÇININ”

Salgının ilçede vahim bir hale geldiği, tehlikeli olmaya başladığı belirtilen kaymakamlık açıklamasında şöyle denildi; ”İçinde bulunduğumuz bu durumu bir an önce aşabilmemiz için; Covid-19' dan korunmanın ana ve temel kuralları olan maske, sosyal mesafe ve el hijyeni başta olmak üzere belirlenen önlem ve kurallara uyalım. Kalabalık yer, mekan ve ortamlarda bulunmaktan mümkün olduğunca kaçınalım, zorunlu olmadıkça ilçemiz dışına çıkmayalım, zorunlu olmadıkça toplu taşıma araçları ile seyahat etmeyelim, aile ve ev ziyaretlerinden kaçınıp evlerimize ziyaretçi kabul etmeyelim” denildi.