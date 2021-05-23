Bahar detoksuyla yazı zinde karşılayın

Sağlıksız beslenme kadar çevresel etkenler de vücutta toksin birikimine yol açar. Bu durum da başta kanser olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlayabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dürdane Keskiner, yaza sağlıklı bir başlangıç yapmanın püf noktalarını anlatıp bir de örnek detoks menüsü verdi…

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

– Yaz döneminde daha hafif yemekler ve taze içecek ihtiyacımız artar. Günlük ana öğünlerimizden en az birinde sebze ağırlıklı beslenmeliyiz. Bu durum metabolizmamızın hızlanmasını ve kabızlık gibi sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

– Sıcaklarda daha fazla sıvı kaybederiz ancak beslenme gibi tıpkı su tüketimi de kişiye özgüdür. Bu ihtiyacımızı, kilogram başına 30-35 mililitre su ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplayabiliriz. (Örneğin; 80 kilogramlık bir birey en az 2400-2700 mililitre su içmelidir.)

– Menülerinizde çiğ kuruyemişlere ve sınırlı porsiyonda mevsim meyvelerine yer vermeyi unutmamalıyız.

Diyet ürünlerde ölçüyü kaçırmayın!

– Tam tahıllı ekmek tüm öğünlerde bulunmalı ve eğer pilav tercih etmek istiyorsak pirinç yerine esmer pirinç, makarna yerine esmer makarna veya bulgur pilavı tercih etmeliyiz.

– Tatlı olarak sütlü ve mümkünse doğal tatlandırıcılarla yapılmış hafif olanları tüketmeliyiz. Ara atışma öğünlerinde kendinize meyve ve kefir/yoğurt/süt ile keyifli smoothie'ler veya detoks içecekler hazırlayabiliriz.

– Unutmayalım ki; detoks veya light da olsa kullanılan her ürünün belli bir enerjisi vardır ve sınırsız tüketilebilir algısıyla tüketilmemelidir. Toksik olan dozdur!

– Ayrıca ara öğünlerde lif ve protein oranı yüksek gıdaları kombin yapmalıyız. Örneğin; 1 avuç çiğ badem-fındık yanında 1 su bardağı kefir veya 1 orta boy taze meyve yanında 1 orta boy kase yoğurt olabilir ve bu kombinasyonlar çoğaltılabilir.

Her şeyin başı egzersiz

– Havaların ısınıp günlerin uzamasıyla birlikte özellikle evde vakit geçiren ve çalışan kişilerin günlük ortalama bir saat fiziksel aktiviteye vakit ayırmaları, hem daha dinamik olmalarını hem kilo kontrolünü hem de arada tüketilebilecek yüksek enerjili gıdaların tolerasyonunu artırmalarını sağlayacaktır.

3 GÜNLÜK ÖRNEK MENÜ

İşte yaz aylarına sayılı günler kala vücudunuzu toksinlerden arındırıp, rahatlatacak detoks menüsü…

SABAH

– 8-10 adet çiğ badem veya fındık

– 1 çay kaşığı toz tarçın

– Yarım ananas veya yarım şeftali veya 6-8 adet çilek

– 1 su bardağı kefir veya 1 su bardağı probiyotik yoğurt ile smoohtie yapabilirsiniz.

ARA ÖĞÜN

– 2-3 bardak limon ve taze naneli ılık su + 8-10 adet çekirdekli kuru üzüm veya 1-2 adet kuru hurma

ÖĞLEN

– 3-4 adet ceviz veya yarım avokado

– 3-4 yemek kaşığı haşlanmış bulgur veya kinoa

– 1-2 yemek kaşığı keçi lor peyniri

– Bol yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı)

ARA ÖĞÜN

– 1 yemek kaşığı kuru üzüm

– 1 şişe maden suyu (böbrek taşı yok ise)

– 1 su bardağı kefir

– 10 adet çiğ badem

– 2 adet kuru kayısı

AKŞAM

– Sebze sote veya 5-6 yemek kaşığı kuru baklagil yemeği

– Salata

– 1 haşlanmış yumurta

ARA ÖĞÜN

– 2 adet kuru erik, 15 çiğ badem

– 2-3 bardak limon ve taze nane ilave edilmiş ılık su

DİKKAT! Bu süreçte alkol, kahve, şekerli gıdalar ve gazlı içecekler tüketilmemelidir. Bitki çayları hafif limonlu ve şeker ilavesiz içilebilir.