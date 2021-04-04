Bahar hangi hastalıkları tetikler?

Mevsimsel geçişler bazı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açarken; kronik hastalıkların da alevlenmesine neden olabiliyor.

Bahar aylarında polenlerin, sıcaklık değişiklikleri ve havada artan negatif iyonların bedensel ve ruhsal problemlere zemin hazırladığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bugünlerde sık görülen ve bazıları Covid-19'la benzer belirtiler gösteren bahar hastalıklarını şöyle anlattı:

POLEN ALERJİSİ: Bahar aylarında yabani ot, çimen, ağaç ve çiçek polenleri duyarlı bünyelerde alerjik belirtilere yol açar. Dış ortamdaki alerjenlere karşı alerjik rinit (nezle), sinüzit, astım ve egzama gibi hastalıkların sıklığı artar. Sürekli hapşırık; burun tıkanıklığı; gözlerde sulanma, yanma, batma, kızarma gibi şikayetler ve nefes darlığı polen alerjilerinde sık rastlanılan belirtilerdir. Bu alerjik reaksiyonlar vücutta sistemik yangı durumu oluşturur ve ciddi sorunlara yol açabilir. Enfeksiyon hastalıkları ve kalp krizi bu komplikasyonlardan bazılarıdır. Polen alerjisi Covid-19 ile karıştırılabilir. Çünkü her iki hastalıkta da öksürük, nefes darlığı ve burun tıkanıklığı görülür. Ancak polen alerjisinde yüksek ateş, şiddetli baş, eklem-karın ağrıları, ishal, tat ve koku alma bozuklukları görülmez.

KALP: Bu dönem kalp ve tansiyon hastalarını, damar sistemini olumsuz etkiler. Kalp krizi, inme (felç), tansiyonun kontrol altına alınamaması ve migren tipi baş ağrıları bu dönemde sıktır. Covid-19'un da kalp krizi ve inme sıklığını arttırdığını biliyoruz. Bu nedenle kalp damar sağlığı açısından kritik bir döneme girildiğinin bilinmesi gerekir.

GASTRİT, ÜİSER VE REFLÜ: Bahar aylarında mide-bağırsak sistemine ait hastalıklar da şiddetlenir. Ülserin yanı sıra gastrit ve reflüde şikayetler belirginleşir. Yine aynı şekilde sinirsel bağırsak sendromu denilen hastalıkta alevlenmeler olur. Sinirsel kökenli olan bu hastalık bünyeyi yorgun düşürür.

BAHAR DEPRESYONU: Depresyona yatkın olan bireyler bu dönemden daha çok etkilenebilir. Toplumda bahar yorgunluğu olarak bilinen halsizlik, enerji kaybı, mutsuzluk, kaygı gibi bazı olumsuz değişimlerin depresyon belirtileri de olabileceği unutulmamalıdır.

NELER YAPILMALI

Polenlerin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmamak, çıkıldığında da maske kullanmak gerekir. Pencereleri açmamak, çamaşırları dışarıya asmamak, bahçe işlerinden uzak durmak koruyucu olabilir.

Genel sağlık için düzenli egzersiz yapmak, dengeli ve Omega-3'ten zengin beslenmek, vitamin-mineral eksikliklerini gidermek, alkol-sigaradan uzak durmak, bol su tüketmek ve uyku ritmine dikkat etmek çok önemlidir. Mide ve bağırsak hastalıklarına karşı da kızartma, yağlı, baharatlı yiyecek, kahve-gazlı içecek, alkol ve sigaradan kaçınmak faydalı olur.