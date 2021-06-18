Bakan Fahrettin Koca ‘geri sayım başladı’ diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı” ifadelerini kullandı.

Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021