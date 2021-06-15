Bakan Koca açıkladı: Hedefe az önce ulaştık

Corona virüsü salgınına karşı aşılamada yeni gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyon doz aşı hedefine ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Koca, “Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre, saat 20:15 itibariyle toplam 35 milyon 647 bin 486 aşı yapıldı.

Güncel verilere göre; 21 milyon 726 bin 362 kişiye birinci doz, 13 milyon 921 bin 124 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.