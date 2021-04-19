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Bakan Fahrettin Koca açıkladı: İşte İstanbul ve 4 ilin yoğun bakım doluluk oranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğunu belirttiği İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova'nın valileri ve sağlık müdürleriyle toplantı yaptığını duyurarak 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Güncellenme: 22:33, 19/04/2021
HaberlerSağlık
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: İşte İstanbul ve 4 ilin yoğun bakım doluluk oranı

Türkiye'de corona virüsü salgınındaki kritik durum sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik” notuyla kritik bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı paylaşımda 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı. Koca’nın paylaşımına göre, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 71.4, Çanakkale'de yüzde 67,1. Tekirdağ'da yüzde 73.5, Kırklareli'nde yüzde 69 ve Yalova'da yüzde 55,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında “Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor” mesajına da yer verdi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Nisan Pazartesi gününün corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti. Semptom gösteren 2 bin 862 kişiyle birlikte toplam 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi.

Bugün açıklanan verilerle birlikte vefat sayısında da yeni bir rekor daha kırılmış oldu.

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Yayınlanma Tarihi:22:14,