Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 milyon 585 bin 60 kişinin ilk doz aşısını yaptırmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından, 29 Temmuz’da uygulanan aşı dozuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, “Dün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316 bin 571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857 bin 710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231 bin 298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60’a indi” dedi.