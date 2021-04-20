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Bakan Koca corona vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Güncellenme: 14:34, 20/04/2021
HaberlerSağlık
Bakan Koca corona vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:14:30,