Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni gruba geçiliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz" diyerek yarından itibaren müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğini duyurdu.

Güncellenme: 19:07, 08/06/2021
HaberlerSağlık
Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni gruba geçiliyor

Türkiye’de corona virüsü salgınına karşı aşılama programında yeni bir aşamaya geçiliyor. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecek.

“BU GÜCE GÜVENİN”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

* Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler.

* Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.

İlginizi ÇekebilirBakan Koca il il vaka sayısını açıkladıBakan Koca il il vaka sayısını açıkladı
Corona dizi film Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:19:01,