Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni gruba geçiliyor

Türkiye’de corona virüsü salgınına karşı aşılama programında yeni bir aşamaya geçiliyor. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecek.

“BU GÜCE GÜVENİN”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

* Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler.

* Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.