Bakan Koca: Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın beşinci gününde açıklamalarda bulundu. Durum değerlendirmesi için Edirne’de bulunan Bakan Koca, şunları söyledi:

– Ülke genelinde sıkılaştırılmış önlemler devam ediyor. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek için geçen gün Antalya'daydık bugün de Edirne'deyiz. Edirne'deki durumu destek talep edilen hususları değerlendirme fırsatı olduk. Yerel yöneticilerle beraber Trakya bölgesindeki 4 ilimizi ele alacağız. Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ı da değerlendireceğiz.

– Son zamanlardaki vaka sayısı artışı dolayısı ile kapanma dönemine girdik. Tam kapanma ile hızlı düşüşü sağlayacağımızı düşünüyorum. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır.

– Kısıtlamalarla temasın azaldığı görüyoruz. Tüm Türkiye'de hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.

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