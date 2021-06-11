Bakan Koca: İleriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

500 bininci doz aşının yapıldığını aktaran Bakan Koca, “Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız” dedi.

Koca, paylaşımında “Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda yer alan bilgilere göre, saat 20:41 itibariyle toplam 32 milyon 820 bin 116 aşı yapıldı.

Son bilgilere göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 240 bin 756, ikinci doz uygulanan kişi sayısı da 13 milyon 579 bin 360 oldu.