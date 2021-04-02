Bakan Koca tek davetli olarak DSÖ’nün medya brifingine katıldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, DSÖ genel direktörünün davetlisi olarak DSÖ'nün medya brifingine katıldı. Bu çerçevede davet edilen tek sağlık bakanı. Türkiye, 2021 yılının tüm dünyada sağlık çalışanları yılı ilan edilmesi fikrini DSÖ'ye sunmuş ve kabulü için yoğun gayret sarf edilmişti. Bu sayede 2021 yılı DSÖ tarafından sağlık çalışanları yılı ilan edildi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINI 45 GÜNDE AŞILADIK”

Bakan Koca'nın katıldığı medya brifinginde şunları dile getirdi:

* Değerli Genel Direktör dünyadaki sağlık çalışanlarının en kısa süre içerisinde aşılanması gerektiğinin altını önemle çizdi. Bu çağrıya bütün kalbimle katılıyorum.

* Aynı anlayışla Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlamış bulunmaktayız.

* Her ne kadar şu anda aşı üreten ülkeler arasında yer almasak da temin ettiğimiz aşıların sağlık çalışanları için kullanılması için diğer ülkelerle paylaştığımızı da belirtmek isterim.

YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

* Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var.

“AŞI, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI OLMADAN HER ÜLKEDE ÜRETİLEBİLİR OLMALI”

Bakan Koca konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünya genelinde 100’e yakın ülkenin henüz aşıya ulaşamadığını, yerli aşının üretilmesinin ardından en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunulacağını belirttiğini de anımsattı.

Aşıya erişim noktasında dünya büyük bir sorun yaşandığını vurgulayan Koca, “Aşıların fikri mülkiyet haklarının olmadan bütün dünyada her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜNDEN ÖVGÜ

Konuşmasında Türkiye’ye övgüde bulunan Ghebreyesus, Türkiye’nin 2021’in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının “güçlü bir kahramanı” olduğunu vurguladı. Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca’ya basın toplantısına katılımından dolayı Türkçe teşekkür etti. Türkiye’nin yaptığı teklif üzerine DSÖ, 2021’i “Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etmişti.