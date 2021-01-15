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Bakan Koca: Toplam 500 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 500 binden fazla sağlık çalışanının corona virüsü aşısı olduğunu duyurdu.

Güncellenme: 15:04, 15/01/2021
Haberler Sağlık
Bakan Koca: Toplam 500 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu

Geçtiğimiz haftalarda, Çin’den 3 milyon doz getirilen corona virüsü aşısı CoronaVac, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Güncel durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 500 binden fazla çalışanın aşı olduğunu açıkladı:

“Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000'den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız”

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Yayınlanma Tarihi:15:02,