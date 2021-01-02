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Bakan Koca’dan art arda corona virüsü uyarıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara corona virüsü uyarısı yaptı. Koca, "Aldığımız her nefes çok kıymetli. Nefesimizi korumak için bugün eski normallerle aramıza mesafe koyalım. Tedbirlerden ödün vermeyelim" dedi.

Güncellenme: 21:31, 02/01/2021
Haberler Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, “Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım” notuyla Hatay’da 16 günde annesi, babası ve ablasını corona virüsünden, diğer ablasını da kanserden kaybeden Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan’ın sözlerini paylaştı.

“TEDBİRLERDEN ÖDÜN VERMEYELİM”

Bakan Koca, uyarılarda bulunduğu videolu paylaşımında ise “Aldığımız her nefes çok kıymetli. Nefesimizi korumak için bugün eski normallerle aramıza mesafe koyalım. Tedbirlerden ödün vermeyelim” ifadelerini kullandı.

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