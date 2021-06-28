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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" dedi. Koca, başka paylaşımında da bir sağlık çalışanının "Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz" sözlerine yer verdi.

Güncellenme: 00:13, 29/06/2021
HaberlerSağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vatandaşlara corona virüsü aşısı olma çağrısı yaptı.

Koca, ilk paylaşımında “Yağmur hemşire Covid-19 servisinde görevli. Hastalarıyla ilgilenirken kendi babasının yanında olamamış. Eşi hekim. Dün görevli olmadığı halde 9 saat aşılamada Yağmur hanıma yardım etmiş. Bu fedakârlıkların ardında acı tecrübeler var. Yağmur hanım, aşınızı olun derken çok haklı” dedi.

“BÜTÜN ÜLKE AŞILANIRSA VİRÜSTEN KURTULURUZ”

İkinci paylaşımını videolu olarak yapan Bakan Koca, “Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. ‘Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz'” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, üçüncü paylaşımında ise vatandaşlara aşı uyarısı yaparak “Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın” çağrısında bulundu.

24 SAATTE 1 MİLYON 44 BİN AŞI

Bakan Koca, 28 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 44 bin 263 kişinin aşı yaptırdığını açıklayarak “Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın” mesajı paylaştı

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Yayınlanma Tarihi:23:33,