Salgının yıkıcı etkisi ne zaman sona erecek? Bakan Koca tarih verdi

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından aşılarla ilgili açıklama yaptı.

100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşma olduğunu belirten Bakan Koca, “270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.

SALGININ YIKICI ETKİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bakan Koca, yaptığı açıklamada salgının etkisinin ne zaman sona ereceğiyle ilgili de tarih verdi. Koca, şunları belirtti:

* Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

* Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek.

* Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin.