Bakan Koca’dan iş yerleri için maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları corona virüsüne karşı uyardı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz.

* Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın.

İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021