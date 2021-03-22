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Bakan Koca’dan iş yerleri için maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş yerlerinde maskesini çıkarıldığı bilgisini aldıklarını belirterek, "Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" ifadelerine yer verdi.

Güncellenme: 10:47, 22/03/2021
HaberlerSağlık
Bakan Koca’dan iş yerleri için maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları corona virüsüne karşı uyardı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz.

* Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın.

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Yayınlanma Tarihi:10:41,