Bakan Mustafa Varank yerli aşı oldu

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank’a akşam saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi’nde ilk doz aşı vuruldu.
“AŞI YAPTIRIN”
Aşı olan Bakan Varank, şunları söyledi:
* VLP aşısı dünyada inovatif kabul edilen bir aşı türü. Bu aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Çok inovatif bir aşı adayı olduğuna inanıyoruz.
* Faz-1 gönüllüsü olmak oldukça önemli. Türkiye’de faz-1 çalışması aşıda çok fazla yapılmadı.
* Aşılama vaktiniz geldiyse, aşıya adaysanız Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları yaptırın. Yerli aşıda gönüllü olmak istiyorsanız da çekinmeyin.
* Bu aşının sadece Türkiye’ye değil, tüm insanlığa faydası olsun istiyoruz.
* Virüs benzeri parçacıklar teknolojisi çok inovatif bir teknoloji olduğu için yeni mutasyonlar için de dizaynı çok çabuk değiştirebiliyor. Hocamız İngiliz mutasyonu için VLP aşısının ikinci tasarımını yaptılar.
* İnşallah faz-2’ye geçildiğinde mayıs ayında, İngiliz mutasyonuna karşı olan tasarım faz-2’de denenmiş olacak. Diğer mutasyonlar için de çok çabuk şekilde yeni bir tür geliştirmek mümkün.