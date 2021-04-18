Bakanlık duyurdu: 41 maske markası güvensiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi.

Güvensiz şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak belirlendi.

İNTERNET SİTESİNDEN O MARKALAR AÇIKLANDI

Güvensiz olduğu tespit edilen 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada ayrıca, “Yapılan denetimlerde güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanıma ulaşabilmesi için taviz verilmezken, bakanlık ürettikleri ürünlerle vatandaşımızın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edecek” denildi.

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