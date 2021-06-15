Bakanlıktan ‘adenovirüs’ açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla yetki ve imkân sahibi tüm aktörlerin insanlığa fayda sunmak üzere aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları başlattığı anımsatıldı. Türkiye’nin de bu mücadelenin aktörlerinden biri olarak, Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında sürdürdüğü 10 farklı ilaç ve 7 farklı aşı geliştirme projesiyle bu sürece katkı sağladığı hatırlatıldı.

ADENOVİRÜSLER AŞI ÇALIŞMALARINDA KULLANILIYOR

Covid-19 Türkiye Platformu tarafından yürütülen yerli aşı çalışmalarından birisinin de Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsünde Prof. Dr. Hakan Akbulut öncülüğünde yürütülen adenoviral vektör aşısı olduğu kaydedilerek, “Bu proje, Türkiye Cumhuriyetinde yürütülen ve klinik aşamaya geçmekte olan tek adenovirüs tabanlı vektör aşısı olma özelliğini taşımaktadır. 50’nin üzerinde çeşidi bulunan adenovirüsler, farklı ülkeler tarafından yürütülen aşı çalışmalarında kullanılmaktadır. Yerli aşı çalışmasında tercih edilen adenovirüs türü, dünyadaki diğer örneklerinden pozitif ayrılarak, nadir olarak görülen yan etki ihtimalini en aza indirmektedir” denildi.