Bakanlıktan Aile Hekimlerine hafta sonu golü

Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü aldığı bir kararla Pazartesi gününden itibaren Aile Hekimleri'nin önceden aldığı randevulara 36 aşı randevusu eklemesine, hekimler büyük tepki gösterdi.

TTB, AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, “Bu randevular hastalarımızın aldığı randevularla çakışacak. Pazartesi günü 300-400 bin kişi 6 bin ASM'nin kapısına gelecek. Sağlık Bakanlığının bu insanların beklemesi için tüm ASM'lerin kapısının önüne çadır kurması gerekiyor. O kadar randevu açmayı biliyorlarsa önlemini de almaları gerekiyor” dedi.

“O KADAR AŞI GELİP GELMEYECEĞİNİ BİLMİYORUZ”

Hekimlerin randevu oluştururken aralarda randevusuz hastaları bakabilecekleri aralıklar koyarak dengeli bir çalışma sistemi oluşturduğunu söyleyen Kırımlı, bakanlığın eklediği randevularla bir çok sıkıntının yaşanacağını söyledi. Kırımlı, “Üç hekimle görev yaptığımız ASM'de Pazartesi öğleden sonra 13.30 ile 16.00 arasına toplam 246 randevu açılmış durumda. Bu randevular açılırken hastalarımızın aldığı randevular vardı, onlar çakışacak. Aşıla Proğramı bir çalışıp bir çalışmıyor, sorun yaratıyor. Vatandaş 182'den randevu alamıyor. İnterneti olmayan yaşlılar randevu almak için bize gelecek. Ebe hemşire eksiğimiz var. O kadar aşı gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz” diyerek Pazartesi yaşanacak kaosu dikkat çekti.

“HER ASM ÖNÜNE BEKLEME ÇADIRI KURULMALI”

Aşılamayı kendilerinin de savunduğunu söyleyen Kırımlı, “Biz de aşıları yapmak istiyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığının sorunları çözmesi lazım. Bütün yükü hekimlerin ve hastaların sırtına atarak salgını geçirdik, aşılamayı da böyle geçiremeyiz. Bu kadar insanı nerede bekleteceğimizi bilmiyoruz. Bu karda kışta insanları dışarıda veya dar ve kalabalık alanlarda bekletmek, Covid riskini yükseltmek istemiyoruz. Pazartesi günü 300-400 bin kişi 6 bin ASM'nin kapısına gelecek. Bakanlığının bu insanların beklemesi için tüm ASM'lerin kapısının önüne çadır kurması gerekiyor” dedi.

“SORUN BU GÜNDEN ÇÖZÜLMELİ”

Pazartesi yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için sorunun bu günden çözülmesi gerektiğini söyleyen Kırımlı, “Eksik kadroların doldurulması, Filyasyon ekiplerinde olduğu gibi ASM'lere de diğer kurumlardan hızlıca görevlendirme yapılması gerekiyor. O kadar randevu açmayı biliyorlarsa önlemini de almaları gerekiyor” diyerek Bakanlığının kamuoyuna, ASM'ler bundan böyle öğlen sonunda aşı merkezi olduğunu, sadece aşılar yapılacağını duyurması gerektiğini kaydetti.