Başından aşağıya çay dökülen kadın feci şekilde yandı

Bayburt'ta yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Elmas Keleş, eşinin iş yerine götürmek için çay yaptı. Keleş, çaydanlığı mutfaktan sobanın üzerine koymak için odaya götürdüğü sırada ayağı kayarak düştü. Düştüğü sırada çaydanlığın içindeki kaynar su genç kadının başından aşağıya döküldü.

Evlerinin altındaki iş yerinde müşterisi ile ilgilendiği sırada eşinin çığlığını duyan Mustafa Keleş hemen eve koştu. Eşinin feci şekilde yandığını gören Mustafa Keleş, genç kadını suyun altına soktu. Daha sonra özel araçla Bayburt merkezindeki hastaneye getirilen genç kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kadının başında, göğsünde, boynunda, ensesinde ikinci derece yanıklar olduğu belirlendi.

Tedavisi süren Elmas Keleş, “Çaydanlıkta çayı demlemiştim, mutfaktan sobanın üzerine götürüyordum. Ayağım kaydı düştüm, çaydanlık üzerime devrildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum” diye konuştu. Eşinin çığlıklarını duyunca hemen eve koştuğunu ifade eden Mehmet Keleş ise, “Evden ses geldi, eşim ve çocuklarım bağırdı. Yandığını görünce banyoya soktum” dedi. (İHA)