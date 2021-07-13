Batıl Nil Virüsü nedir? Belirtileri nelerdir?

Batı Nil Virüsü, Flavivirus (flaviviridae ailesi) cinsinin bir arbovirüsüdür. İlk olarak 1937’de Uganda’nın Batı Nil bölgesinde izole edildi, dolayısıyla adını oradan aldı. Tarihsel olarak Afrika, Orta Doğu, Batı Asya ve Avrupa’daki salgınlardan sorumlu olmuştur. 1999’da ilk kez Kuzey Amerika’da göründü ve birkaç yıl içinde ülke çapında yayınlandı.

Belirtileri nelerdir?

En çok gözlemlenen Batı Nil Virüsü belirtileri, aşağıda yer almaktadır:

Baş ağrısı,

Ateş,

Kas ağrısı

Sivilce ile oluşan kızarıklık

Lenf düğümlerinin şişmesi

Nasıl bulaşır?

Batı Nil virüsü, esas olarak enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşır. Virüsün ana konak yeri sivrisineklerdir.

Tedavisi

İnsanlarda Batı Nil Virüsüne karşı spesifik bir tedavi veya aşı mevcut değildir. Bununla birlikte, enfekte olmuş kişilerin çoğu tedavi olmaksızın iyileşir. Virüsle savaşma yeteneği, kişinin sağlık durumuna ve yaşına bağlıdır. Bu yetenek yaşla birlikte azalır.