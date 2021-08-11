Batman’da aşılama oranı yüzde 17’lerde

Aşılama oranın düşük olduğu illerden biri olan Batman’da aralarında Batman Tabip Odasının da bulunduğu sivil toplum kuruluşları, vatandaşları aşı konusunda bilinçlendirmek amacıyla 'Batman Aşı İnisiyatifini' kurdu. SÖZCÜ'ye konuşan Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz, kentte iki doz aşılama oranın yüzde 17'lerde olduğunu söyledi.

EVREN DEMİRDAŞ

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Batman Aşı İnisiyatifi tarafından ‘Tedirgin olma aşı ol’ sloganıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere 3 dilde vatandaşlara aşı ol çağrısında bulunuldu. Aşılama oranının yüzde 17'lerde olduğunu belirten Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz, Batman Aşı İnisiyatifi’nin çalışmalarıyla birlikte vatandaşın aşıya olan ilgisinin arttığını kaydetti.

“KURBAN BAYRAMIYLA BİRLİKTE VAKA SAYISI ARTI”

Kurban bayramıyla artan toplumsal hareketlilikle birlikte vaka sayılarının arttığını belirten Oğuz, “Bölgemizde kurban bayramıyla birlikte artan toplumsal hareketlilikte ve bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla hem bölge illerinde hem de ilimizde ciddi vaka artışları olmaya başladı. Hatta geçen yıl yaz döneminde de bu aylarda buna benzer bir tabloyu yaşamıştık. O zamanda günlük vaka artışları, servis ve yoğun bakımlarda ciddi yoğunluklar olmuştu.

Maalesef son günlerde yine ilimizde hem servislerde hem de yoğun bakımlarda Covid-19 vakalarıyla hasta sayısı yükselmiş durumda. Ama geçen yıldan farkımız şu, geçen yıl biz kişisel koruyucu tedbirler çağrısı yapıyorduk çünkü elimizde o zaman aşı imkanı yoktu. Ama şuan elimizde aşı imkanı varken aşıyla bu hastalığa karşı korunabilecekken bununla toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşıp corona salgını kontrol altına alınabilecekken aşı oranlarımızın düşük oluşu açıkçası Batman Tabip Odası yöneticileri ve aktivistleri olarak hem de ilimizdeki diğer sivil toplum örgütleri olarak bundan rahatsızlık duyduk. Bununla ilgili neler yapabileceğimize dair bir araya geldik topluma karşı bir sorumluluğumuz var elbetteki bir süredir çalışmalarını yürütüyorduk.

Geçen hafta cumartesi günü yine birlikte yaptığımız ve içinde bizimde bulunduğumuz Batman Aşı inisiyatifi ismiyle ilk basın açıklamamızla kamuoyuna çağrımızı yaptık. Çağrımızı özellikle Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere üç dilde çağrılarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

“AŞILAMA ORANLARI YETERSİZ”

Corona virüsü salgını kontrol altına alınıncaya kadar Batman Aşı İnisiyatifi’nin etkinliklerine devam edeceğini belirten Oğuz, “Dünde ilimizde yine Batman Aşı İnisiyatifi üyeleri olarak bir arya gelip el broşürleriyle halkımıza çağrılar yaptık. Bir şekilde toplumu aşı olmaları konusunda çağrılarımızı yineliyoruz. Bu aşılama kişisel bir tercihimiz ama bu kişisel tercihin hem kendi sağlığımızın yanında toplum sağlığını da etkilediğini farkında olarak bu anlamda da aşı olmamız durumunda hem kendi sağlığımızı hem de toplumun sağlığını koruduğumuzun bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini bu anlamda böyle bir sorumluluk hissiyle aşılamayı bir an önce yapmamız gerektiğinin değerli olacağını ifade etmek istiyoruz.

Açıkçası ilimizin aşı oranları düşük, son birkaç gündür aldığımız bilgiler birazda olsa aşılamaya dair halkın bir ilgisinin olduğunu ve aşılamayla ilgili sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığını görüyoruz. Ancak halen aşılama oranları yetersiz hızlı bir şekilde bir an önce aşımızı olmalıyız” diye çağrı yaptı.

“AŞILAMA ORANI YÜZDE 85’LERE ÇIKMALI”

Kentteki hastanelere corona virüsü ilgili dikkat çeken bir artışın olduğunu söyleyen Oğuz, ”Son günlerde Batman'daki hastanelere günde ortalama 800 ile bin civarında corona virüsü şüphesiyle başvurular yapıldığını ve başvuranların yarısının corona virüsüne yakalandığına dair bilgiler alıyoruz. Yine servis ve yoğun bakımlarda ciddi anlamda hasta artışları var. Batman'da Cumartesi'ye kadar aşılama oranı yüzde 15'di dün itibariyle iki doz aşı olanların oranı yüzde 17'ye çıktı. Ama tek doz aşı olanları da dikkate aldığımızda aşılama oranı yüzde 50 civarlarında. Ama bizim esas aldığımız iki doz aşı olmuş kişiler. Delta varyantı virüsünün de etkilerini dikkate aldığımızda iki doz aşı olmuşların oranının yüzde 85'lere çıkması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.