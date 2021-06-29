Batman’da birçok doktorun istifa dilekçesi verdiği iddia edildi

Sağlık Bakanlığı'nın kamudaki sağlık çalışanlarına uyguladığı ‘istifa kısıtlaması' 1 Temmuz'da sona eriyor. Kısıtlamanın sona ereceğinin açıklanmasının ardından Batman'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlar başta olmak üzere, bazı kamu hastanelerinde 12 civarında doktorun istifa dilekçesini yönetime sunduğu iddia edildi.

“KAYGI VERİCİ”

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10-12 civarı hekimin 1 Temmuz itibariyle istifa etmek üzere dilekçelerini idareye ilettikleri belirten Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz, “İstifa dilekçelerini veren hekimler arasında ilimizin tek pediatrik nöroloji uzmanı ile yine ilimizdeki 2 pediatrik cerrahi uzmanlarından birinin de olduğu bilgisini üzülerek almış bulunmaktayız.

Pandemi öncesinde de genel anlamda yetersiz sayıda sağlık çalışanının olduğu ilimizde pandemi dolayısıyla artan iş yükü ile birlikte sağlık çalışanı ihtiyacının daha da arttığı bir dönemde bu istifa dilekçelerinin sunulmuş olması kaygı verici” dedi.

“YORGUNLUĞA, MUTSUZLUĞA, TÜKENMİŞLİĞE YOL AÇIYOR”

Sağlık çalışanı ihtiyacının sağlanmamış olmasının çeşitli sorunlara yol açtığını belirten Oğuz, “Maalesef geçen yıl yaz döneminde de yine benzer şekilde ilimizde hekim istifaları olmuştu. 620 bin civarı nüfusu olan ilimizin çevre il/ilçelerden gelen hasta sayısı düşünüldüğünde yaklaşık 1 milyonu aşkın nüfusa zor koşullarda ve yetersiz sayıda sağlık çalışanı ile sağlık hizmet sunumu yapıldığı da bir bilinen bir gerçek. Yine mecburi hizmet dolayısıyla hızlı hekim sirkülasyonunun tüm bölge illeri gibi ilimizde de olduğu biliniyor.

Tüm bu zorluklar içerisinde bir süre önce açılan eğitim ve araştırma hastanesine şimdiye kadar yeterli sayıda ihtiyaç duyulan branşlarda / alanlarda sağlık çalışanı ihtiyacının sağlanmamış olması ve yapılan ek görevlendirmelerin plansızlığı da önemli bir sorun olarak devam ediyor. Nitelikli sağlık hizmet sunumu için gerekli olan yeterli sayıda sağlık emek gücünün istihdamı en kısa sürede sağlanmalıdır. Yetersiz sayıdaki sağlık çalışanından daha fazla çalışması beklentisi hem sağlık hizmet sunumunda nitelik kaybına yol açarak toplum sağlığını tehdit ederken hem de tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi hekimlerde de yorgunluğa, mutsuzluğa ve tükenmişliğe yol açıyor” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SESİNE KULAK VERİLMELİ”

İstifaların devam etmemesi için Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarının sesine kulak vermesi gerektiğini belirten Oğuz, “Bu istifaların devamının gelmemesi adına sağlık bakanlığının ve yerel idarecilerin hızlıca sürece müdahale ederek sağlık çalışanlarının sesine kulak vermelerini ve çözüme dair adımlar atmalarını bekliyoruz.

Sağlık çalışanlarının beklentileri; ailelerine ve kendilerine zaman ayırabilecekleri insani bir çalışma düzeni, hastalarına nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek adına gerekli çalışma koşulları ve elbette ki insanca yaşamlarını sağlayacakları adil bir ücrettir. Yine ilimizdeki bazı branş hekimlerinden idare tarafından MHRS üzerinden açılan randevu sayılarını arttırarak daha fazla hasta bakmaları istenmektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ağır iş yükü altında ezilen/tükenen hekimlere poliklinik sayılarını arttırmalarını isteyerek sağlık hizmet sunumunu daha da niteliksizleştirmek yerine, bir an önce eksik, yetersiz branşların desteklenmesi için yeterli sayıda hekim istihdamı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.