Bebeği sezaryenle alınan Havva corona virüsten öldü

Samsun'da corona virüsü teşhisi konulan 8 aylık hamile Havva Cağcağ hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Cağcağ'ın corona tedavisi öncesi erkek bebeğinin sezaryenle alındığı belirtildi.

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Samsun’da yaşayan hamile Havva Cağcağ, üç hafta önce rahatsızlanınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde Cağcağ’ın corona virüs testi pozitif çıktı.

Tedavi öncesi sezaryen doğuma alınan 30 yaşındaki kadın, dünyaya erkek bir bebek getirdi. Doğum sonrası corona virüsü tedavisine başlanan Havva Cağcağ’ın bir hafta önce durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden kadının hamile olması nedeniyle aşı yaptırmadığı öğrenildi. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.