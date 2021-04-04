Bebeklerde reflünün doğal ilacı

Reflü bebeklerde en sık görülen rahatsızlıklardan biri… Kusma, emmeyi reddetme, huzursuzluk ve kilo alamama gibi belirtilerle kendini gösteren hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar şikayetleri artırabilirken, bu duruma bağlı hastalıkları da tetikleyebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, reflüyle ilgili anne babalara rehber olacak bilgiler verdi. İşte onlar…

BU HATALARI YAPMAYIN

Aslında her bebek emzirme sonrası bir miktar kusabilir. Bebeğin emzirilme sırasında yuttuğu havanın, bir miktar gıdayla birlikte dışarı çıkması istem dışıdır (emdikten sonra 30 dakika içinde su, süt ya da süt kesiği şeklinde, ağız kenarlarından taşma biçiminde) ve bu da fizyolojik reflü olarak tanımlanır. Genellikle yanlış pozisyonda emzirme ya da fazla emzirme gibi sebeplerden olabilir. Ancak ne zamanki kusmaların sıklığı artar, bebek yemeyi reddeder, kilo almaz, uyuyamaz ve huzursuz olursa, işte o zaman hastalık olarak tanımladığımız reflüden bahsedebiliriz. Bir hastalık olarak reflü, her bebekte görülmese de yeni doğan bebeklerin önemli kısmında (bir aylık bebeklerin yüzde 70'inde) karşılaşılan bir durum. İki yaş sonrası ise reflünün sıklığı yüzde 5'lere kadar düşer.

BÜYÜME GERİLİĞİ OLUŞUR

Hastalığa dönüşmüş reflüde, sık yaşanan kusmalar, beslenmeyi reddetme, kilo alamama, büyüme geriliği, ağız kokusu gibi şikayetler görülür. İki yaş üstü çocuklarda ise midede şişkinlik, yanma hissi ve kabızlık gibi ek şikayetler gözlenir. Erken tanıda en önemli kriter ayrıntılı öykü ve fizik muayenedir. Kesin tanı için daha ileri tetkikler yaptırılabilir. Anne sütü reflünün doğal ilacıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde reflü sıklığı daha az görülür. Tedavi aşamasında ilk olarak anneye, yaşam biçimini düzeltecek (doğru emzirme tekniği, annenin beslenme tarzı, anti reflü mamalar…) yaklaşımlar önerilir. Medikal tedavilerde ise önce mukoza koruyucu ve ardından mide asit baskılayıcı ilaçlar, yemek borusu ve mide hareket düzenleyici ilaçlar, mide içeriği kıvam artırıcılar verilebilir.

GECE BESLEMEYİN

– Eğer bebeğinizi biberonla besliyorsanız, gece beslemeyin. Sık kusan bebeklerde günün son beslemesi, uykudan 1-2 saat önce yapılmalıdır.

– Bebeğiniz en az iki kez emmeyi ya da biberonla beslenmeyi reddettiği anda beslemeyi sonlandırın. Unutmayın; tekrar acıkması için mide içeriğinin bağırsaklara inmesi gerekir. Beslemede ısrarcı olursanız kusma artar.

– Özellikle emzirme dönemindeyseniz, sizi rahatsız eden her besin bebeğinizi de rahatsız edecektir.

ALT BEZİNİ SIKMAYIN

– Emzirme ya da biberonla besleme sonrasında, bebeğinizin yatakta başının geleceği kısmı 10-20 açılık bir yükseklikte tutmanızda fayda var.

– Başını sola çevirerek uyumasını sağlayın.

– Özellikle alt bezini çok sıkmayın.

KUSMALAR NASIL AZALTILABİLİR?

Hastalıksal olmayan fizyolojik reflüdeki emzirme ya da biberonla besleme sonrasında görülen olağan kusmalar şöyle azaltılabilir.

– Bebeğinizi mutlaka dikey pozisyonda emzirin.

– Bebeğinizin sadece göğüs ucunu değil memenin kahverengi alanını da kavramasına dikkat edin. Böylece hava yutmasını ve kusmasını azaltmış olursunuz.

– Emdikten sonra uygun pozisyonda omzunuza koyup sırtına masaj yaparak gazını çıkarın.