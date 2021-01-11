‘Bebeklerin çoğu doğum sırasında enfekte oluyor’

Corona virüsü herkesi etkiliyor ancak aileleri en çok korkutan durum ise bebeklerinin corona virüsü olması. Bebeklerin birçoğunun corona virüsü hafif atlattığı uzmanlar tarafından belirtiliyor ancak yine de aileler yine de tedirgin. OMÜ bünyesinde kurulan Covid Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi geçen günlerde hizmete başladı. Bugüne kadar 12 bebeğin tedavi edildiği ünite tam donanımlı şekilde hizmet veriyor.

Bebeklere corona virüsü bulaş yolları hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Canan Seren, “Bebeklerin birçoğu doğum sırasında anneden enfekte oluyorlar. Anneden bebeğe Covid-19 geçişi, anne karnındayken geçtiği net olarak ispatlanamadı. Literatürde tanımlanmış birkaç tane vaka var sadece. Bizim de bu şekilde bir vakamız oldu. Ancak daha çok doğum esnasında bebeklerin Covid-19 enfeksiyonu aldıkları düşünülüyor. Bazı bebeklerimiz ise eve gittikleri zaman evdeki kişilerle temas sonrası enfekte olup servisimize yatışları yapılıyor” diye konuştu.

“COVID BEBEKLERDE HAFİF SEYREDİYOR”

Salgın sürecinin başından beri 20 bebekte corona virüse rastlandığını, bunların da hafif şekilde atlattıklarını belirten Prof. Dr. Seren, “Salgın başladığı günden bugüne coronalı gebelerden doğan 20'ye yakın bebeği hastanemiz bünyesinde izledik. Aralıktan sonra kendi ünitemizde izlediğimiz bebek sayısı ise 12. Bu bebeklerin birçoğu gebelik sırasında anneden alınan enfeksiyonlar. Yalnızca 4 bebeğimiz enfeksiyonu çevredekilerden aldılar. Covid-19 bebeklerde hafif seyrediyor, yeni doğanlarımız biraz daha şanslı. Eğer annede erken doğum gibi bir durum olmadıysa suni solunum cihazı ihtiyacı bu bebeklerimizde olmuyor. Enfeksiyonu rahat bir şekilde atlatıyorlar” şeklinde konuştu. (İHA)