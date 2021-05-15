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Beşiktaş’ın şampiyonluğu sonrası Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara uyarı

Süper Lig'de şampiyonluğa Beşiktaş'ın ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" dedi.

Güncellenme: 00:04, 16/05/2021
HaberlerSağlık
Beşiktaş’ın şampiyonluğu sonrası Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hem Beşiktaş taraftarını kutladı, hem de salgın uyarısında bulundu.

“RİSKTEN UZAK DURALIM”

Bakan Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

* Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş'ı ve taraftarını kutluyoruz.

* An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum.

* Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım.

TTB DE UYARMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de vatandaşları uyarmıştı. TTB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Bu gece şampiyon olacak takımı kutluyoruz. Lütfen COVID-19 bulaş riskini unutmayalım, geçtiğimiz günlerde yaşanan toplu kutlamalarda gözardı ettiğimiz maske ve mesafeyi anımsayalım” ifadeleri kullanılmıştı.

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 15 Mayıs Cumartesi gününün verilerine göre, bugün 204 bin 637 test yapıldı. Son 24 saatte, semptom gösteren bin 84 hastayla birlikte 11 bin 472 yeni vaka tespit edilirken 236 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan bugün 38 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.

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Yayınlanma Tarihi:23:16,