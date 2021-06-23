Beyin tümörü teşhisinde çığır açan keşif: İdrar testiyle tespit edilebilecek

Hastalara genellikle sadece nörolojik semptomlar geliştirdikten sonra BT veya MRI taraması yapıldığı için beyin kanseri, erken teşhisi zor bir tür olarak görülüyor. Genelde süreç doktorların, semptomlardan sonra beynin yapısını analiz etmek için tarama tavsiye etmesi ve anormal dokunun bu taramalardan sonra teşhisi olarak ilerliyor. Ancak teşhis edildiğinde ameliyatın büyümeyi tamamen ortadan kaldırmasında çok geç de kalınmış olabiliyor.

Applied Materials & Interfaces’de yayınlanan bir araştırmaya göre, Nagoya Üniversitesi araştırmacıları, beyin kanseri teşhisini önemli ölçüde hızlandırabilecek ve hayat kurtarabilecek bir mikroRNA idrar testi hazırladılar.

MikroRNA’lar, kan ve idrar gibi vücut sıvılarında farklı hücreler tarafından salınan küçük nükleik asit molekülleri. Araştırmacılar bu küçük parçacıklara odaklandılar ve beyin tümörleri için erken uyarı işareti olarak hareket edebilecek molekülleri bulmak için bir süreç geliştirdiler.

YÜZDE YÜZ DUYARLILIK, YÜZDE 97 TEŞHİS

Nagoya Üniversitesi Doçenti Atsushi Natsume yaptığı açıklamada, “İdrar, insan vücuduna yük bindirmeden kolayca toplanabilir. Beyin tümörlü hastalar için idrar bazlı sıvı biyopsisi tam olarak araştırılmamıştı çünkü geleneksel metodolojilerin hiçbiri, mikroRNA’ları çeşit ve miktar açısından idrardan verimli bir şekilde çıkaramıyor. Biz de bunu yapabilecek bir cihaz geliştirmeye karar verdik” dedi.

Araştırma ekibi, beyin tümörlerinden gelen birçok mikroRNA’nın idrarda stabil bir durumda bulunduğunu açıkladı. Cihazlarını beyin kanseri hastalarından ve kontrollerinden alınan örnekleri analiz etmek için kullandılar. Çalışma, cihazın tümörlerin boyutuna ve malignitesine bakılmaksızın yüzde 100 duyarlılık ve yüzde 97 özgüllük ile beyin tümörlerini teşhis edebileceğini söylüyor. Bu da çalışmanın, kanser hastalarının yüzde 100’ünü ve kanser olmayan gönüllülerin yüzde 97’sini doğru bir şekilde tanımladığı anlamına geliyor.

GELECEKTE BİR GÜNDE TEŞHİS EDİLEBİLECEK

Nagoya Üniversitesi bilim insanları, yeni testin çeşitli beyin kanseri türlerini erken teşhis etmek için kullanılabileceğine inanıyor. Doçenti Atsushi Natsume gelecekte, yapay zeka ve teletıp kombinasyonu ile insanların kanserin varlığını bilebileceklerini, doktorların da kanser hastalarının durumunu sadece günlük idrarlarının az bir miktarıyla teşhis edebileceklerini vurguladı.

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