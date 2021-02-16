Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bilim insanları 50 bin yıl önceki virüsleri tespit etmeye çalışıyor

Rusya'da bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşmış hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı. Bilim insanlarının söz konusu araştırma için 50 farklı örnek topladığı açıklandı.

Güncellenme: 21:01, 16/02/2021
Haberler Sağlık
Bilim insanları 50 bin yıl önceki virüsleri tespit etmeye çalışıyor

Rusya’nın doğusunda yer alan Yakutsk kentindeki Yakutsk Devlet Üniversitesi’nden bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşabilmiş ve ele geçirilen hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı.

Bilim insanlarının, araştırma kapsamında bu hayvanlardan 50 farklı örnek aldıkları belirtildi. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Olesya Okhlopkova, “Rusya’da paleo-virolojinin gelişimine katkı sağlamayı mümkün kılacak paleo-virüsler bulmak istiyoruz” dedi.

Araştırmanın amacının virüslerin geçirdiği evrimi incelemek olduğunu belirten bilim insanları, dünyada gelecekte ortaya çıkabilecek ve COVID-19 gibi salgına neden olabilecek virüslere de ışık tutabileceğini duyurdu. DHA

İlginizi Çekebilir16 Şubat'ın corona virüsü verileri açıklandı16 Şubat'ın corona virüsü verileri açıklandı
Bilim Corona Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı söz