Bilim insanları: Pfizer ve Moderna aşıları Hint mutasyonuna karşı etkili

Corona virüsünün dünyada en fazla can aldığı ülkelerden olan Hindistan, salgının başlangıcından bu yana en kötü dönemini yaşıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 Covid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi. Dünya genelinde Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların Hint varyantna karşı etkili olup olmadığı ise endişelere yol açtı.

PFIZER VE MODERNA MUTASYONA KARŞI ETKİLİ

ABD’de faaliyet gösteren New York Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre ise, Pfizer ve Moderna tarafından üretilen Covid-19 aşılarının, B.1.617 olarak bilinen Hint varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.

Haftalık basın toplantısında Hint varyantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr Anthony Fauci, New York Üniversitesi’de yapılan araştırma sonucuna dikkat çekerek, “Hint varyantına karşı yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, Moderna ve Pfizer oldukça etkili. Bu sonuç aşı olmak için yeterli bir sebep” diye konuştu.

ABD, Nisan ayı başlarında Hindistan’da ortaya çıkan varyant olan ilk B.1.617 vakasını bildirdi. Stanford Üniversitesi bilim insanları ilk vakalara, Kuzey California’da tespit ettiklerini açıkladı. Hint varyantın bağlı vakalar Iowa ve Nevada gibi bir çok eyalette de rastlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan’da ortaya çıkan corona virüsü varyantı B.1.617’nin şimdiye dek 44 ülkede tespit edildiğini açıklamıştı.

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