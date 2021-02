Bilim insanlarından corona uyarısı: Gözlerde nodül oluşuyor

Corona virüsü salgınına karşı aşılama süreci Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülkede devam ederken Fransa’da yapılan bir araştırma uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Saygın tıp dergilerinden Radiology’de yayınlanan araştırmada bilim insanları ülke genelindeki 16 hastaneden 4 Mart ile 1 Mayıs 2020 arasındaki corona virüsü hastalarından veri aldı. Uzmanlar beyin MR sonuçlarını incelerken 129 hastadan 9’unun gözünün arka tarafındaki makula bölgesinde nodüller oluştuğunu tespit etti. Bilim insanları yaklaşık yüzde 7’ye denk gelen bu durumu tespit ederek bunun corona virüsünün bir etkisi olabileceğini duyurdu.

Paris Üniversitesi’nde doçent olan ve araştırmayı yürüten Dr. Augustin Lecler, “Biz bazı hastaların gözlerinin arkasında nodül olduğunu tespit ettik. Bu MR kullanılarak keşfedilen ilk vakalar. Bu tür teknolojik yöntemlerle erken müdahale edilebilir” dedi.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uzmanlar net bir görüş için hayati bir öneme sahip olan bu bölgedeki ufak nodüllerin oluşmasına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemedi. Fakat araştırmada entübe hastaların yüzüstü yatmalarının bir sebep olabileceği ve diğer sebepler arasında ise virüsün sebep olduğu enfeksiyon olabileceği kaydedildi.

Gözlerinde nodül oluşan hastalardan 6’sının obez, ikisinin diyabet ve ikisinin de hipertansiyon sorunu olduğunu açıklayan yetkililer 8 hastanın da yoğun bakım ünitesinde kalmak zorunda kaldığını açıkladı.

The study had several limitations, like lack of a control group and samples testing for SARS-CoV-2 in the eyes and conjunctiva, or the membrane covering the eye and eyelids. Due to these limitations, the scientists wrote, in part, “it is impossible to assess the direct causality of the virus in our findings.”