Bilim Kurulu toplantısı bugün: Gözler Koca’nın açıklamalarında

Toplantıda, 1 Haziran’dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor…

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