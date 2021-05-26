Bilim Kurulu toplantısı bugün: Gözler Koca’nın açıklamalarında

Toplantıda, 1 Haziran&#8217;dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor&#8230;. İlginizi Çekebilirİngiltere&#039;de korkutan corona gelişmesi: Üçlü mutasyon.... aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Sau011flu0131k","pageIdentifier":6451001}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/bilim-kurulu-toplantisi-bugun-gozler-kocanin-aciklamalarinda-6451001');var aip2_pageCategory = "sozcu-Sağlık";aip2('newsArticle', {"identifier":6451001,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/bilim-kurulu-toplantisi-bugun-gozler-kocanin-aciklamalarinda-6451001/","headline":"Bilim Kurulu toplantu0131su0131 bugu00fcn: Gu00f6zler Koca&#8217;nu0131n au00e7u0131klamalaru0131nda","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Bilim","canl\\u0131","Corona","\\u0130ngiltere","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","video konferans","YouTube"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/26/iecrop/detay-kopya-2_16_9_1587540323_16_9_1608702339_16_9_1622007516.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2021-05-26 08:38:41","dateModified":"2021-05-26 08:42:05","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":695}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/bilim-kurulu-toplantisi-bugun-gozler-kocanin-aciklamalarinda-6451001/');