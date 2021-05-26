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Bilim Kurulu toplantısı bugün: Gözler Koca’nın açıklamalarında

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de Youtube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Güncellenme: 08:42, 26/05/2021
HaberlerSağlık
Bilim Kurulu toplantısı bugün: Gözler Koca’nın açıklamalarında

Toplantıda, 1 Haziran’dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor…

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Bilim canlı Corona İngiltere Sağlık Sağlık Bakanı video konferans YouTube
Yayınlanma Tarihi:08:38,