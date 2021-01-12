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Bilim Kurulu Üyesi Turan’dan ‘mutasyon’ açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Evet; bazı mutasyonlar gerçekleşti. Ama hastalığın şiddetini arttırdığına dair bir kanıt şu an elimizde yok. Mutasyonların sonucunda hastalık şiddetini etkileyen bir durumla ben yoğun bakımlarımızda karşılaşmadım'' dedi.

Güncellenme: 09:58, 12/01/2021
Haberler Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Turan’dan ‘mutasyon’ açıklaması

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19’un yeni türü yayılmaya devam ederken, son olarak Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova da Rusya’da ilk kez Covid-19’un mutasyona uğrayan yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

Pandemi ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, salgında şu ana kadar meydana gelen mutasyonların, hastalığın şiddetini artırdığına şahit olmadıklarını söyledi. Prof. Dr. Turan, bu mutasyonların olumsuz etkisine hastanede ve özellikle yoğun bakımdaki hastalarda rastlamadığına dikkat çekti.

“HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ ARTIRDIĞINA DAİR KANIT YOK”

Prof. Dr. Turan, ”Evet; bazı mutasyonlar gerçekleşti. Ama hastalığın şiddetini arttırdığına dair bir kanıt şu an elimizde yok. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki virüs yaşamını devam ettirmeye çalışıyor aslında. Her türlü önlemi arttırdığımızda virüs başka bir yol deniyor. O nedenle mutasyona uğruyor. Bu tam da bir savaş gibi aslında. Bu mutasyonların sonucunda hastalık şiddetini etkileyen bir durumla ben yoğun bakımlarımızda karşılaşmadım” ifadelerini kullandı. (DHA)

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