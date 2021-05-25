BioNTech aşısı için pilot bölge belli oldu

BioNTech aşısının ASM'lerde uygulanabilmesi için Aydın pilot il olarak seçildi.

Aydın'da sistemin işlerliğinin test edilmesinden sonra uygulama 81 ilde hayata geçirilecek. Gelecek olan aşıların hızla toplumun geneline uygulanmasının hedeflendiği proje çerçevesinde, Aydın'da 33 ASM ve 178 birimde aynı anda aşılama yapılacak.

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, ilde BionNTech aşısının sevk ve saklaması için gerekli olan -86 derece donanımının mevcut olduğunu söyledi.



AŞILAR GELDİĞİNDE BAŞLAYACAK

Aşılamanın Haziran ayında aşıların gelmesiyle başlayacağını söyleyen Açıkgöz, “BioNTech aşısının aile hekimliği birimlerinde de yapılabilmesi için ilimiz pilot il olarak belirlenmiş durumda.

İlk etapta A ve B grubu olan Aile Sağlığı Merkezleri’mizde gerekli altyapı gözden geçirilerek BioNTech aşısı Haziran ayı itibariyle yapılabilecek” diyerek aşılama çalışmalarının önemli bir ayağı olan ASM'lerde aşı yapılmasının önemine dikkat çekti.

“GECE GÜNDÜZ SAHADA OLACAĞIZ”

Aydın'ın turizm kenti olması nedeniyle ASM'lerde de mRNA Aşılarını yapılabilmesinin Covid-19 bağışıklama çalışmalarını önemli ölçüde arttıracağını hatırlatan Açıkgöç, “Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerek birinci basamak gerek 2. Ve 3. basamak, gerekse de acil sağlık hizmetleri olarak sahadaki tüm gücümüz ve motivasyonumuzla, hemşirelerimizle gece gündüz sahada olacağız” dedi.

ATO BAŞKANI ÇIBIK “TÜMÜYLE HAZIRIZ DEMEK DOĞRU OLMAZ”

Aydın Tabip Odası (ATO) Başkanı Adalet Çıbık'da aşılamanın toplumun büyük kesimini kapsayacak şekilde acilen yapılması taraftarı olduklarını söyledi. Çıbık, aşılar gelmeden ASM'lerdeki eksiklerin giderilmesini isteyerek, “Elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Ancak, tümüyle hazırız demek doğru olmaz. ASM'lerde personel eksiği olan yerler var. Fiziki şartları uygun olmayan ASM'ler var. Örneğin sadece Covid-19 aşısı yapmadığımız için diğer aşılarla birlikte dolaplar yeterli olacak mı? Lojistik destek nasıl işleyecek. Bunların tümünü İl Sağlık Müdürümüz ile çözeceğimize inanıyorum. Çünkü Aydın bu yönüyle çok şanslı. İdareyle diyalog kurarak sorunları hızla çözebiliyoruz” diyerek eksikliklerin giderilmesi halinde başarılı bir aşılama yapılacağını kaydetti.