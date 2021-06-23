Biontech aşısı: Yan etkileri nelerdir? 3. doz gerekli mi?

Biontech aşısı, son iki ayda Türkiye'de etkin bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Sinovac aşısının Türkiye'de olmadığı dönemde yüzbinlerce insan Biontech aşısını kullandı. Aşının etkilerine dair son açıklama ise Uğur Şahin tarafından geldi. Hindistan'da koronavirüs varyantları, etkisini hızlı bir şekilde gösterirken Şahin, Delta varyantına karşı Biontech'in etkili olduğunu dile getirdi.
Biontech yan etkileri nelerdir?
Aşının olduğu kolda “kitlesel” ağrı
Aşının olduğu yerde cilt dökülmesi
Yorgunluk
Baş ağrısı
Kas ağrısı
Sinovac yan etkileri nelerdir?
Hafif ateş
Halsizlik
Vücut yorgunluğu
Başta veya vücudun belli yerlerinde ağrı
Ansızın gelen titreme
Biontech aşısı 3. Doz gerekli mi?
Temas riski olmayan halk için Biontech veya Sinovac aşısında üçüncü dozun gerekli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Süre geçtikten sonra (bir yıl sonra), halk nezdinde o kişinin hastalığa yakalanıp yakalanmadığı gözlemlendikten sonra karar verilir. Koruyuculuğu test etmek için ölçümleri yapılması gerekmektedir. Hangi zaman dilimlerinde koruyuculuğu azalmakta, onların tespiti yapılması gerekmektedir, açıklamalarında bulundu.