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Biontech aşısı: Yan etkileri nelerdir? 3. doz gerekli mi?

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin ürettiği Biontech aşısı, Türkiye’de yüzbinlerce insan tarafından kullanılmaya başlanmışken uluslararası tıp alanında yan etkileri, 3. doza gerek var mı sorularına dair önemli açıklamalar…

Güncellenme: 15:25, 23/06/2021
HaberlerSağlık
Biontech aşısı: Yan etkileri nelerdir? 3. doz gerekli mi?

Biontech aşısı, son iki ayda Türkiye'de etkin bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Sinovac aşısının Türkiye'de olmadığı dönemde yüzbinlerce insan Biontech aşısını kullandı. Aşının etkilerine dair son açıklama ise Uğur Şahin tarafından geldi. Hindistan'da koronavirüs varyantları, etkisini hızlı bir şekilde gösterirken Şahin, Delta varyantına karşı Biontech'in etkili olduğunu dile getirdi.

Biontech yan etkileri nelerdir?

Aşının olduğu kolda “kitlesel” ağrı

Aşının olduğu yerde cilt dökülmesi

Yorgunluk

Baş ağrısı

Kas ağrısı

Sinovac yan etkileri nelerdir?

Hafif ateş

Halsizlik

Vücut yorgunluğu

Başta veya vücudun belli yerlerinde ağrı

Ansızın gelen titreme

Biontech aşısı 3. Doz gerekli mi?

Temas riski olmayan halk için Biontech veya Sinovac aşısında üçüncü dozun gerekli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Süre geçtikten sonra (bir yıl sonra), halk nezdinde o kişinin hastalığa yakalanıp yakalanmadığı gözlemlendikten sonra karar verilir. Koruyuculuğu test etmek için ölçümleri yapılması gerekmektedir. Hangi zaman dilimlerinde koruyuculuğu azalmakta, onların tespiti yapılması gerekmektedir, açıklamalarında bulundu.

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Ağrı baş ağrısı BioNTech Hindistan Sinovac Türkiye YouTube
Yayınlanma Tarihi:15:23,