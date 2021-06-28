Pfizer-BioNTech tarafından üretilen COVID-19 aşısı, 11 Aralık 2020’de 16 yaş ve üzeri kişiler için acil kullanım için onaylanmış bir aşıdır. Biontech aşısı, bir mRNA (haberci RNA) aşısıdır. Hücrelerinize koronavirüs ‘zirvesi’ adı verilen bir proteinin nasıl yapılacağına dair talimatlar verir. Bağışıklık sisteminiz bu proteini yabancı olarak tanır ve ona karşı antikorlar da dahil olmak üzere bir yanıt geliştirir.

Biontech aşısı yan etkileri nelerdir?

Birçok ilaç yan etkilere neden olabilir. Bir yan etki, bir ilaca normal dozlarda alındığında istenmeyen bir tepkidir. Hafif veya şiddetli, geçici veya kalıcı olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler, bu ilacı alan herkes tarafından görülmez. Yan etkilerden endişe ediyorsanız, bu ilacın risklerini ve faydalarını doktorunuzla görüşün.

Bu ilacı alan kişilerin en az %1’i aşağıdaki yan etkileri bildirmiştir. Bu yan etkilerin çoğu yönetilebilir ve birkaçı zamanla kendi kendine geçebilir.

Bu yan etkileri yaşarsanız ve bunlar ciddi veya rahatsız edici ise doktorunuza danışın.

ishal

eklem ağrısı

kas ağrısı

lenf düğümlerinin şişmesi

yorgunluk

ateş

titreme

baş ağrıları

mide bulantısı

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, hassasiyet veya ağrı

kusma

Yan etkilere karşı ne yapılmalı?

Aşıyı, yorgunluk veya baş ağrısı gibi olası yan etkilerle baş etmenin daha kolay olduğu bir zamana ayarlamayı hedefleyebilirsiniz. Örneğin sabah işe giderken sabah erkenden aşı yaptırmak pek mantıklı olmaz. Mümkünse, aşıyı izinli bir günde alabilirsiniz. Enjeksiyon bölgesinde ağrı hissederseniz, reçetesiz satılan ilaçlarla tedavi edebilirsiniz. Bu ilaçlar ayrıca ateş, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çok rahatsız edici veya geçmeyen yan etkiler yaşarsanız, bir sağlık uzmanına başvurmalısınız. Şiddetli bir alerjik reaksiyon geliştirdiğinizi düşünüyorsanız, 112’yi aramalı veya acil servise gitmelisiniz.