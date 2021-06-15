Biontech mi, Sinovac mı? Aşının yan etkileri nelerdir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Sözcü’ye konuştu!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılama tablosu hakkında açıklamalarda bulundu. Aşılama tablosu hakkında öngörüde bulunmanın doğru olmadığını açıkladı. Halk bazında %70 aşılama olmadığı müddetçe bir tahminde bulunamayacağını dile getirdi.

Ceyhan, salgını kontrol altında tutmada aşı mı yoksa alınan tedbirler mi etkili, sorusuna “tedbirlerin” aşılamadan daha önemli olduğunu açıkladı. Mehmet Ceyhan, salgını ise bitirmenin tek yolunu “aşılama” olduğunu dile getirdi.

Mehmet Ceyhan, tedbirlerin “blok” halinde kısa süreli uygulanması gibi bir şeyin olmayacağını söyledi. Ceyhan “18 gün evde kaldınız. Dışarı çıktınız ve tedbirleri kaldırdınız. İnsanlar tedbirsiz yaşamaya başladı. 18 gün evde kalmanız, vaka artışını 18 gün geciktirmenize neden olabilir” açıklamasında bulundu.

Virüse dair kısıtlama zamanları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye dışında da bu tarz uygulamalar (6 gün çalışmak, 1 gün kapanma, belli saatlerde dışarı çıkmama) var. Bu tamamen virüsü kontrol etmek veya edememekle alakalıdır. 22:00'den sabaha kadar kolluk kuvveti görevlendirip tedbirlerin uygulandığını denetleyemiyorsanız, sokağa çıkma yasağı uyguluyorsunuz. Kısıtlama zamanları “bilimsel bir konu” değildir.

Hangi aşı etkili?

Yeterli aşı miktarı olmadığı için tek bir aşı üzerinden gidilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye'de aşı üretim tecrübesi yeterli olmadığı için bazı kişilerin doz arasındaki zamanın uzamasının doğru olabileceğini söyledi.

Hangi aşının daha etkili olabileceği sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vatandaşın “seçme” şansı olmadığını açıkladı. Şu an Sinovac aşısı Türkiye'de olmadığından ötürü, aşı olmak isteyen vatandaşlara “Biontech” aşısının uygulandığını söyledi.

Biontech yan etkileri nelerdir?

Aşının olduğu kolda “kitlesel” ağrı

Aşının olduğu yerde cilt dökülmesi

Yorgunluk

Baş ağrısı

Kas ağrısı

Sinovac yan etkileri nelerdir?

Hafif ateş

Halsizlik

Vücut yorgunluğu

Başta veya vücudun belli yerlerinde ağrı

Ansızın gelen titreme

İshal